|ВВС Британии сбросили на позиции Асада 227-килограммовую бомбу, — СМИ
|02.07.2018 11:05
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Королевские военно-воздушные силы Великобритании мощный удар по позициям сирийской армии Башара Асада.
Как сообщает , это произошло еще в июне около базы Коалиции, расположенной в районе Эт-Танф на юге Сирии, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.
Истребитель британских ВВС Eurofighter Typhoon при помощи лазерной системы наведения сбросил на позиции армии президента Башара Асада 500-фунтовую бомбу.
В результате авиаудара погиб один сирийский офицер, еще семеро военнослужащих были ранены.
Издание отмечает, что это была первая нападение британских ВВС по силам Асада с апреля.
Министерство обороны Британии сочло удар отвечающим существующей угрозе.
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