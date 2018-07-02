Королевские военно-воздушные силы Великобритании мощный удар по позициям сирийской армии Башара Асада.

Как сообщает , это произошло еще в июне около базы Коалиции, расположенной в районе Эт-Танф на юге Сирии, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.

Истребитель британских ВВС Eurofighter Typhoon при помощи лазерной системы наведения сбросил на позиции армии президента Башара Асада 500-фунтовую бомбу.

В результате авиаудара погиб один сирийский офицер, еще семеро военнослужащих были ранены.

Издание отмечает, что это была первая нападение британских ВВС по силам Асада с апреля.

Министерство обороны Британии сочло удар отвечающим существующей угрозе.

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