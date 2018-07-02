В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, одну из частей российской армии теперь следует именовать как "6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк". Путин присвоил российским воинским частям имена городов других стран Фото: ЕРА В актах отмечается, что решение принято "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгуВ частности, почетное наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й танковый полк российской армии. В документе указано, что часть теперь следует именовать как "6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк".163-й танковый полк получил название "гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован в "гвардейский Житомирско-Берлинский".В новых наименованиях частей упоминаются и города других стран: Витебск, Кобрин, Слоним, (Беларусь), Варшава (Польша)Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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