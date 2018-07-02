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"Гвардейский Житомирско-Берлинский полк". Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов
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02.07.2018 11:12
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В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, одну из
частей российской армии теперь следует именовать как "6 гвардейский
танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк". Путин присвоил
российским воинским частям имена городов других стран Фото: ЕРА В
актах отмечается, что решение принято "в целях сохранения славных
воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе
преданности Отечеству и верности воинскому долгуВ частности,
почетное наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й
танковый полк российской армии. В документе указано, что часть
теперь следует именовать как "6 гвардейский танковый Львовский
ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого полк".163-й танковый полк получил название
"гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован в
"гвардейский Житомирско-Берлинский".В новых наименованиях частей
упоминаются и города других стран: Витебск, Кобрин, Слоним,
(Беларусь), Варшава (Польша)Кроме того, 400-й самоходный
артиллерийский полк получил почетное наименование
"Трансильванский".
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