"Вежливый молодой человек, который пьет слишком много шампанского"

После того как итальянское правительство начало отказываться принимать суда с беженцами Макрон заявил о "популистском проказе", которой страдают некоторые соседи французов, сообщает ANSA.

"Тот, кто выстраивает полицию (на франко-итальянской границе, - ред.), не должен залезть на спину Италии", - сказал руководитель "Лиги" Сальвини.

"Он должен дать нам номер своего портового управления, и следующие 10 миграционных судов могут отправиться в Марсель", - добавил он.

Напомним, Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля с 224 мигрантами на борту.

Также, 10 июня власти Италии не позволили причалить судну Aquarius, которое принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находились более 600 спасенных мигрантов. Принять мигрантов отказалась и Мальта. Испания согласилась.