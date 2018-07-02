Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил до 1 января ограничительные меры по транзиту товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстран через территорию России. Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте главы российского государства.

Стоит отметить, что впервые приказ о введении "мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров" был подписан 1 января 2016 года. В соответствии с ним транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Наложение и снятие таких пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях.

При въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде - сдавать их.

Как сообщал svodka.net ранее, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации .

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