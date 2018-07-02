Американская певица Мадонна показала тренировку приемного сына Дэвида Банды. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мадонна: Давай! Фото: madonna / Instagram Видео, на котором запечатлено, как сын Мадонны атакует тренера, певица разместила в Instagram."Давай!" – подписала она фото. Bring It * #banda ♥ * #kickboxing #eminem. @maxcantoazul Публикация от Madonna (@madonna) 30 Июн 2018 в 9:13 PDT У Мадонны есть еще трое приемных дочерей: Мерси Джеймс, а также Стелла и Эстер – близнецы из Малави. Об их удочерении певица объявила в феврале 2017 года. "Я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи", – написала она в соцсети. В том же месяце она показала, как девочки поют.Также у Мадонны есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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