|Приемный сын Мадонны атаковал тренера по кикбоксингу
|02.07.2018 11:19
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Bring It * #banda ♥ * #kickboxing #eminem. @maxcantoazulПубликация от Madonna (@madonna) 30 Июн 2018 в 9:13 PDT
У Мадонны есть еще трое приемных дочерей: Мерси Джеймс, а также Стелла и Эстер – близнецы из Малави. Об их удочерении певица объявила в феврале 2017 года. "Я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи", – написала она в соцсети. В том же месяце она показала, как девочки поют.Также у Мадонны есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.
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