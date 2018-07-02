«Помрет Сенцов – вот вам мученик для Украины и доказательство кровавости российской власти» — Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» 30.06.18

Ну вот теперь картина проясняется. Кто будет виноват когда умрёт Сенцов? Порошенко. Недостаточно боролся. А ведь Сокуров его просил. Но Порошенко Сокурова не послушал.

В том, что Венедиктов озвучивает то, что хотят слышать в Кремле уже ни для кого не секрет. Он уже пятый год упорно вещает про гражданскую войну в Украине и возлагает ответственность за войну исключительно на украинскую власть, которая де не захотела услышать чаяния донбасского народа. Теперь этот светоч российского либерализма в связке с совестливым Сокуровым готовят пропагандистское шоу на случай смерти Сенцова, в котором вся ответственность ляжет на Порошенко. Как раз в предвыборный год.

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Для этого написано письмо Порошенко с заведомо неприемлемым предложениями. Для этого был выбран именно Сокуров, как человек с хорошей репутацией, для этого разыгран фарс с недопуском Денисовой к Сенцову. Типа недостаточно боролась украинская власть за Сенцова потому что не нужен он ей живой.

Хочется думать, что Сокурова использовали в этой мерзкой пропагандистской игре в тёмную. Кто-то посоветовал написать, он и написал, не задумываясь о том, что последует дальше и как его письмо будет использовано. Ну а Венедиктов без сомнения действует совершенно осознанно. Он знает, как понравиться хозяину.

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