3 июля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает

“Программой визита предусмотрены переговоры Президента Украины с Президентом Сербии Александром Вучичем, Премьер-министром Анной Брнабич, Председателем Народной Скупщины Майей Гойкович и Сербским Патриархом Иринеем”, — говорится в сообщении.

Также запланировано участие главы Украинского государства вместе с Президентом Сербии в открытии украинского-сербского бизнес-форума.

Как отмечается, в рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее Украина договорилась с Сербией о дальнейшей либерализации визового режима.

Отметим, что предыдущие официальные визиты на уровне глав государств между Украиной и Сербией состоялись в течение июля 2013 года.

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