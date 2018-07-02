Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что продолжает работу по созданию дорожной карты посещения политзаключенных – граждан Украины, удерживаемых в России. Денисова: Я буду добиваться, чтобы ко всем допустили Фото: Людмила Денісова / Facebook "Ключевой целью моей поездки в Россию было убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута. Потому что я знаю сообщения наших граждан, которых удерживают в тюрьмах Российской Федерации и в Крыму, что они это слышат. Мы боремся и поборем", – заявила Денисова.Она добавила, что продолжает работу по созданию дорожной карты посещения украинских политзаключенных."У нас голодают четверо… Я буду добиваться, чтобы ко всем допустили", – сказала Денисова.Она также подчеркнула, что доступ российского омбудсмена Татьяны Москальковой к гражданам России, которые находятся в украинских тюрьмах, будет осуществляться только "на принципах зеркальности".9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.Голодовку держат политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих, Эмир-Усеин Куку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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