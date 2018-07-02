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Денисова: Ключевой целью моей поездки в Россию было показать политзаключенным, что мы за них боремся
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02.07.2018 11:27
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что продолжает
работу по созданию дорожной карты посещения политзаключенных –
граждан Украины, удерживаемых в России. Денисова: Я буду
добиваться, чтобы ко всем допустили Фото: Людмила Денісова /
Facebook "Ключевой целью моей поездки в Россию было убедить наших
политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была
достигнута. Потому что я знаю сообщения наших граждан, которых
удерживают в тюрьмах Российской Федерации и в Крыму, что они это
слышат. Мы боремся и поборем", – заявила Денисова.Она
добавила, что продолжает работу по созданию дорожной карты
посещения украинских политзаключенных."У нас голодают четверо… Я
буду добиваться, чтобы ко всем допустили", – сказала
Денисова.Она также подчеркнула, что доступ российского омбудсмена
Татьяны Москальковой к гражданам России, которые находятся в
украинских тюрьмах, будет осуществляться только "на принципах
зеркальности".9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону
обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос
украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что
омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных
граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня
украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела
пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же
день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского
формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с
блокированием Россией посещения политзаключенных.Голодовку держат
политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих,
Эмир-Усеин Куку.
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