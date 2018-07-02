НАК “Нафтогаз Украина” через суд пытается заставить Суркисов, Коломойского и Григоришина заплатить по долгам. Частично госкомпании через суд таки удалось заставить украинских олигархов погасить миллионные неустойки. Об этом сказано в решении Верховного суда Украины от 15 мая 2018 года, пишет “Капитал”, передает .

“Нафтогаз подал иск против „Акцент-Банка“, который принадлежит Григорию и Игорю Суркасам, а также против „Черниговоблэнерго“ (принадлежит Константину Григоришину (36,5%) и Игорю Коломойському (36,5%). Госкомпания потребовала от них погасить долг в размере около 1,7 млн грн. Суд удовлетворил прошение Нафтогаза частично, обязав должников уплатить по векселю 1,16 млн грн”, — уточняет издание.

Спор между госкомпанией и олигархами прошел все три судебные инстанции, что свидетельствует о яром сопротивлении со стороны ответчиков выполнять ранее взятые на себя обязательства, отмечает “Капитал”.

Расчитались ли банк Суркисов и “Чергниговоблэнерго” по счетам, пока не известно.

Как ранее писал , льготники уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 1%.

Также напомним, ранее стало известно о том, что Григория Суркиса подозревают в растрате 2 миллионов евро “платежей солидарности” УЕФА.

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