Институт социологии НАН Украины зафиксировал падение доверия украинцев к средствам массовой информации. Если еще в прошлом году отечественным массмедиа не доверяли только лишь 29% украинцев, то в этом году их число возросло более чем в полтора раза - до 47%. Об этом в своем блоге на сайте общественного движения "Украинский выбор" пишет руководитель движения Виктор Медведчук.

"Информационная война, которую ведут украинские телеканалы, чтобы представить только одну сторону конфликта виновной в противостоянии на Донбассе, в преступлениях против мирного населения, в грабежах и мародерстве, дала обратный результат. Мнением людей, которые судят о происходящем не на основании репортажей журналистов, а исходя из собственного опыта, манипулировать невозможно, именно следовательно на Востоке Украины столь высокий процент тех, кто не доверяет СМИ", - отмечает политик.

Медведчук считает, что массовый "поход" журналистов в Верховную Раду не повысит уровень доверия к медиа. в Верховную Раду. "Кандидаты-медийщики в унисон твердят, что в случае прохождения в Раду откажутся от журналистской деятельности. Однако доверия к ним нет: критиковать свою политсилу они не станут, а вот критика оппонентов будет восприниматься общественностью как сведение счетов", - подчеркнул Медведчук.

Политик на помнил, что сегодня Украина переживает серьезнейший кризис общественного доверия. Согласно опросу Института социологии НАН Украины, 65,3% украинцев не доверяют Верховной Раде, 34,8% - главе государства, 53,3% - правительству, 49,4% -местным органам власти. "На этом фоне падение доверия к СМИ -весьма тревожный сигнал", - резюмировал он.

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