Денисова планирует провести в Киеве брифинг по результатам поездки в РФ Фото: nfront.org.ua Отмечается, что сегодня Денисова пришла на заседание согласительного совета руководителей фракций и групп украинского парламента.Омбудсмен не стала отвечать на вопросы журналистов, отметив, что планирует дать брифинг по итогам своей поездки в РФ.При этом в офисе омбудсмена агентству подтвердили, что сегодня Денисова планирует встретиться с послами стран Европейского союза, чтобы проинформировать их о ситуации с ее недопуском к украинским гражданам, которых удерживают в РФ и на оккупированных территориях.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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