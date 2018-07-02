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Омбудсмен Денисова вернулась из РФ в Киев
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02.07.2018 11:35
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Денисова планирует провести в Киеве брифинг по результатам поездки
в РФ Фото: nfront.org.ua Отмечается, что сегодня Денисова пришла на
заседание согласительного совета руководителей фракций и групп
украинского парламента.Омбудсмен не стала отвечать на вопросы
журналистов, отметив, что планирует дать брифинг по итогам своей
поездки в РФ.При этом в офисе омбудсмена агентству подтвердили, что
сегодня Денисова планирует встретиться с послами стран Европейского
союза, чтобы проинформировать их о ситуации с ее недопуском к
украинским гражданам, которых удерживают в РФ и на оккупированных
территориях.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону
обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по
итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве.
Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним
украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что
обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза,
в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения
политзаключенных.
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