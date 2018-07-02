43/5000 Vtrat sered nashykh viysʹkovosluzhbovtsiv nemaye Потерь между наших военнослужащих нет

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска, пренебрегая решением ТКГ по установлению так называемого" хлебного перемирие ", проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения", - говорится в сводке пресс-центра Операции о ' соединенных сил по состоянию на 7:00 2 июля.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - говорится в отчете.

"На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А наших защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

За прошедшие сутки соперник также открывал огонь в районе Светлодарск дуги. Там наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - отметили в штабе.

На Горловском направлении боевики развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - с минометов калибром 120 мм обстреляли Зайцево, по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

На Донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

"Неспокойно было на Мариупольского направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь", - говорится в отчете.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.