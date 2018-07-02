Встреча президента Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным будет носить характер пиар-акции, а для Украины важно, чтобы между ними не было достигнуто никаких договоренностей за ее спиной.

Об этом заявил знаток по международным вопросам Евгений Ярошенко, передает со ссылкой на .

"Для европейских союзников лучше, чтобы сначала состоялась встреча, а потом уже многосторонний саммит. Трамп может использовать встречу с Путиным как механизм давления на европейские страны. Скорее только встреча Трампа и Путина будет иметь целью больше пиар американского президента, чем достижение каких-то политических договоренностей", - отметил он.

По словам эксперта, для здесь не имеет значения дата встречи.

"Главное, чтобы любые вопросы, которые обсуждаются между и Россией и касаются нас, не проводились за нашей спиной. Вопрос Украины будет не на первом месте, но и далеко не на последнем. Будет вопрос Сирии, Ирана, Северной Кореи. Ну и Украина точно входит в пятерку тем переговоров", - подчеркнул международник.

Также Ярошенко считает, что Украину трудно будет сделать разменной монетой в подобных переговорах.

"Для нас приоритет, чтобы Россия и Штаты продолжили обсуждение украинского вопроса при прямом или опосредованном участии нашего государства. Без участия Украины любые договоренности по Донбассу, Крыму вряд ли будут учитывать наши интересы. Но если даже попытаются заключить негласную договоренность относительно Украины, то существует масса вопросов, будет ли Украины их придерживаться. Как пример – Минские договоренности. Поэтому соглашение, которое может быть подписано за нашей спиной, будет очень сложно имплементировать", - уверен он.

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