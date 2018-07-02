В этом году на крупных международных телеканалах, таких как CNN, BBC или DW, могут появиться по меньшей мере 700 роликов об Украине. Об этом во время брифинга 2 июля сказал государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко, передает

"У нас в планах - запуск нескольких кампаний на международных телеканалах, таких как CNN, BBC, Deutsche Welle, Euronews. Как раз сейчас завершается крупный тендер, и тот канал или несколько каналов, которые выигрывают - будут транслировать ролики об Украине, передачи об Украине", - сказал он.

По словам госсекретаря, условием тендера является предоставление услуг по трансляции не менее 700 роликов и 1 передачи об Украине в международных медиа, охватывающих важные для государства континенты такие, как Евразия, Америка и частично Африка.

"Тендер объявлен на Prozorro на 30 млн гривен. Объявленный тендер на 700 выходов как минимум по 30 секунд плюс одна получасовая передача на телеканале, который имеет международный охват", - сказал он.

Биденко отметил, тендер закончится через несколько недель.

"Ролики мы изготавливаем сами. Три ролики уже есть - о Днепре, Львове и Киеве. Международная кампания стартует с августа. Мы планируем три волны - август, конец сентября и конец октября", - добавил он.



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