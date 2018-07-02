Больше только деклараций с врачами подписали украинцы в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля Фото: pixabay.com "В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый украинец – 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", – сказала она.Супрун подчеркнула, что между областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области. В то же время между аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области."Сегодня наконец можем официально сказать, что в Украине заработало финансирования по принципу "деньги ходят за пациентом". К середине июля 161 медицинское учреждение получит первые оплаты от Нацслужбы здоровья Украины. И это по единым тарифам за предоставление четкого пакета услуг первичной медицинской помощи", – добавила она.Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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