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Супрун: Каждый четвертый украинец выбрал семейного врача
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02.07.2018 11:43
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Больше только деклараций с врачами подписали украинцы в Винницкой,
Полтавской и Харьковской областях, отметила исполняющая обязанности
министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Бессрочная кампания
по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля Фото:
pixabay.com "В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для
каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За
первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый
украинец – 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что
каждый готов к таким изменениям", – сказала она.Супрун
подчеркнула, что между областей, которые лидируют по подписанию
деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская
(39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая
(31,6%) области. В то же время между аутсайдеров значатся
Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%),
Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области."Сегодня наконец
можем официально сказать, что в Украине заработало финансирования
по принципу "деньги ходят за пациентом". К середине июля 161
медицинское учреждение получит первые оплаты от Нацслужбы здоровья
Украины. И это по единым тарифам за предоставление четкого пакета
услуг первичной медицинской помощи", – добавила
она.Бессрочная кампания по выбору семейного
доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может
подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его
здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную
помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы
и давать направления к профильным специалистам.
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