В Константиновке 16-летний парень получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, подростка госпитализировали в больницу. У него диагностированы травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Предварительно установлено, что парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. При попытке их разобрать, один из боеприпасов детонировал у него в руках.

Стоит отметить, что с начала текущего года в Донецкой области из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли четыре человека, между них один ребенок, еще 14 травмированы, между них пятеро детей.

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