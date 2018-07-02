|Вступительная кампания-2018: стартовала регистрация электронных кабинетов
|02.07.2018 11:49
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Министерство образования и науки Украины заявило, что со 2 июля началась регистрация электронных кабинетов поступающих, которая продлится до 18:00 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба МОН, передает
“Сегодня, 2 июля 2018 года, началась регистрация электронных кабинетов поступающих — она будет открыта до 18:00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.
На странице регистрации отмечается, что все электронные кабинеты, созданные в 2016-2017 годах, удалены. Поэтому если поступающий ранее уже регистрировал кабинет, но в этом году планирует поступать снова, то ему нужно заново пройти процедуру регистрации.
Так же из системы были удалены все тестовые кабинеты, которые создавались 25 и 26 июня. За эти дни было зарегистрировано почти 1300 тестовых электронных кабинетов.
Кроме этого, поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. С этой целью на сайте был создан онлайн-калькулятор.
Также, как отмечают в МОН, с 25 июня для поступающих работают горячие телефонные линии и приемная граждан.
Ранее в МОН назвали шесть основных изменений вступительной кампании.