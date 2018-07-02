Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что НАБУ сможет защитить таможенников, на которых будут собирать компромат из-за борьбы с контрабандой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: В прошлом году мы сумели привлечь с таможни в бюджет дополнительно более 70 млрд грн – почти $3 млрд! Фото: kmu.gov.ua "Знаю, что сейчас всем тем, кто задействован в этой паутине, дали негласную команду собирать компромат на таможенников, чтобы оставить их в дураках. А в чем разница между таможенниками и другими представителями правоохранительных органов? Я это где-то даже говорил публично. Таможенника можно арестовать, поймать за нарушение, за взятку, а таможенник не может поймать человека в погонах. Другие силовые структуры могут на него давить. Вот в чем разница. Дали взятку, закрыли или надавили – и все", – отметил он.Гройсман добавил, что в связи с этим возлагает большие надежды на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Премьер-министр надеется, что сотрудники ведомства "смогут обуздать этот беспредел и одновременно защитить честных таможенников".Он подчеркнул, что контрабанда – это очень серьезная проблема."В прошлом году мы сумели привлечь с таможни в бюджет дополнительно более 70 млрд грн – почти $3 млрд! Но многие и дальше зарабатывают на контрабанде огромные средства. Моя задача – вырвать их из карманов контрабандистов и направить в государственный бюджет", – сказал Гройсман.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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