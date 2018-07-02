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Гройсман: Сейчас всем тем, кто задействован в контрабанде, дали негласную команду собирать компромат на таможенников
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02.07.2018 11:51
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что НАБУ сможет
защитить таможенников, на которых будут собирать компромат из-за
борьбы с контрабандой. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Гройсман: В прошлом году мы сумели привлечь с
таможни в бюджет дополнительно более 70 млрд грн – почти $3 млрд!
Фото: kmu.gov.ua "Знаю, что сейчас всем тем, кто задействован в
этой паутине, дали негласную команду собирать компромат на
таможенников, чтобы оставить их в дураках. А в чем разница между
таможенниками и другими представителями правоохранительных органов?
Я это где-то даже говорил публично. Таможенника можно арестовать,
поймать за нарушение, за взятку, а таможенник не может поймать
человека в погонах. Другие силовые структуры могут на него давить.
Вот в чем разница. Дали взятку, закрыли или надавили – и
все", – отметил он.Гройсман добавил, что в связи с этим
возлагает большие надежды на Национальное антикоррупционное бюро
Украины. Премьер-министр надеется, что сотрудники ведомства "смогут
обуздать этот беспредел и одновременно защитить честных
таможенников".Он подчеркнул, что контрабанда – это очень
серьезная проблема."В прошлом году мы сумели привлечь с таможни в
бюджет дополнительно более 70 млрд грн – почти $3 млрд! Но
многие и дальше зарабатывают на контрабанде огромные средства. Моя
задача – вырвать их из карманов контрабандистов и направить в
государственный бюджет", – сказал Гройсман.20 июня Кабмин
утвердил план действий по борьбе с контрабандой и
теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира
Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно
с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным
антикоррупционным бюро Украины, Специализированной
антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой
и СБУ.Правительство, в частности,
разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу
таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних
дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного
оформления "Инспектор-2006". Потери государственного бюджета
Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105
млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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