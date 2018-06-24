|Совет Европы осудил нападение на ромов в Украине
|24.06.2018 18:09
|
В воскресенье, 24 июня, в Совете Европы осудили очередное набег на лагерь ромов во Львовской области. Об этом сообщил представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Гольтген, передает РБК-Украина.
"Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования", - сказал он.
Как сообщал svodka.net ранее, В субботу, 23 июня, во Львовской области на лесном массиве группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Прибывшие правоохранители прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению.
Также напомним, что неподалеку от Львова неизвестные сожгли лагерь ромов, в результате чего было уничтожено их имущество, а жителям пришлось покинуть поселение.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира