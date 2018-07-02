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Известная модель поразила поклонников фотографиями с отдыха в Греции
02.07.2018 11:56

Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха в Греции, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что на фото девушка позирует в откровенных купальниках на фоне пляжа. Снимки собрали миллионы лайков в соцсети Instagram.

По данным источника, фотографии были сделаны на греческом острове Миконис, где также отдыхает еще одна известная модель  - Джиджи Хадид.

В Сети позже появился и общий снимок девушек.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская модель, телеведущая, лицо нескольких линий Tom Ford и одна из "ангелов" бренда нижнего белья Victoria’s Secret Джиджи Хадид поделилась снимком, который сделала во время пляжного отдыха.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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