|В Европейской комиссии не исключили открытие процедуры против Польши
|02.07.2018 11:56
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Если на линии Варшава-Брюссель ничего не изменится, Европейская комиссия запустит первый этап процедуры,которая заканчивается иском в Суд Европейского Союза. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
Открытие процедуры означает, что Еврокомиссия в официальном письме попросит Польшу ввести изменения в закон. На этот раз Варшава будет иметь на это не два месяца, а только месяц или две недели. Подобные сокращенные сроки ЕК применяла в Польшу уже ранее, при случае процедуры по Беловежской пуще.
Премьер-министр Матеуш Моравецький на прошлой неделе заявил, что
Польша готова на разговор с Европейской комиссией, но не может
согласиться с ее диктатом. Глава правительства также предупредил,
что в случае открытия процедуры Варшава очень тщательной, мелочно и
конкретно представлять польскую позицию. Премьер-министр исключил
возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки
судебной реформы.