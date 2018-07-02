Если на линии Варшава-Брюссель ничего не изменится, Европейская комиссия запустит первый этап процедуры,которая заканчивается иском в Суд Европейского Союза. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Открытие процедуры означает, что Еврокомиссия в официальном письме попросит Польшу ввести изменения в закон. На этот раз Варшава будет иметь на это не два месяца, а только месяц или две недели. Подобные сокращенные сроки ЕК применяла в Польшу уже ранее, при случае процедуры по Беловежской пуще.

Премьер-министр Матеуш Моравецький на прошлой неделе заявил, что Польша готова на разговор с Европейской комиссией, но не может согласиться с ее диктатом. Глава правительства также предупредил, что в случае открытия процедуры Варшава очень тщательной, мелочно и конкретно представлять польскую позицию. Премьер-министр исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.



Как сообщал Еврокомиссия намерена подать в суд ЕС иск о Польше из-за принятого польским парламентом закона о реформе Верховного суда.

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