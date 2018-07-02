статью астролога Дэнни Ларкин, где она рассказывает о самых ужасных чертах Раков… но любя, пишет со ссылкой на .

Дорогой Рак! Ты — не единственный знак, способный на сильные чувства. Они у всех бывают. Но нестабильные Раки почему-то вечно испытывают такие непреодолимые эмоции, что тянут одеяло на себя при каждом «кризисе» (которые у них постоянно).

Например, за завтраком девушка-Рак никак не может заткнуться, разглагольствуя о страданиях, которые доставило ей расставание с любимым, случившееся три месяца назад. При этом её собеседница рассорилась с парнем вчера вечером.

Было бы гораздо лучше, если бы Раки изредка вспоминали, что у других людей тоже есть чувства: как насчёт поинтересоваться у подруги, как прошли выходные, прежде чем вываливать на неё подробности своего очередного эмоционального кризиса, о котором все уже сто раз слышали?

Всякий, кто встречается с Раком, подтвердит: настроение у них скачет туда-сюда, а толстый панцирь часто оказывается на удивление тонким. Стоит какому-то придурку отпустить неприятный комментарий, как Рак впадает в депрессию и потом весь вечер жалуется.

А ещё Раки очень болезненно реагируют на плохое настроение партнёров. Задумайся, дорогой Рак: быть может, дело не в тебе? Может, у любимого просто запор?

Чтобы встречаться с Раком, надо обязательно убедить его, что вы на 100% в него верите, что он прекрасен, талантлив и обречён на успех. Тогда он сразу воспрянет и станет таким слащаво-сентиментальным, что недолго и блевануть, — но зато хотя ныть перестанет.

Что в личной жизни, что на работе Раки не в состоянии воспринимать критику. Все мы — люди, все мы совершаем ошибки. Не бывает таких отношений, где партнёр не критикует вас за ваши промахи. Точно так же ясно, что начальство может настучать по башке, если вы будете отлынивать от работы с бодуна или нести чушь на собрании.

Но Раки воспринимают такую повседневную критику как личный наезд, считая призывы к ответственности доказательством того, что их все ненавидят. Особенно забавно наблюдать, как Раки реагируют неадекватно и поливают других ушатами помоев ни за что ни про что.

Раки критикуют всех и вся, но совершенно не переносят упрёков в свой адрес. А потом они удивляются, почему от них уходят любовники и почему начальство не хочет их повышать!

Раками управляет Луна. Если погуглить этот вопрос, то можно запутаться — ведь Луна отвечает за тело, эмоциональные потребности и материнство. Как-то много только сразу.

Но у Раков влияние Луны проявляется преимущественно в том, что они хотят заботиться о других и получать ту же заботу в ответ. К сожалению, взрослым людям полагается покинуть своё гнездо и выживать самостоятельно. Поэтому Раки всё время дуются, что никто не хочет держать их за ручку в трудных ситуациях.

Рак — это водный знак, а сезон Раков совпадает с ежегодным разливом Нила в Египте. В древние времена разлив удобрял почву и обеспечивал богатый урожай. Этот символизм очень важен для понимания сущности Раков: эмоции затапливают их, подобно паводку.

С другой стороны, Раки отлично умеют смывать чужую боль, подпитывая и удобряя душу человека. Вместо того, чтобы постоянно паниковать и истерить по каждому поводу, Ракам стоит поучиться наводнять других людей положительными эмоциями, смывающими внутренние плотины и барьеры на пути дальнейшего развития.

Как известно, Рак назван в честь членистоногого речного животного. На то есть малоизвестная причина: согласно греческому мифу, великий герой Геракл прогневил богиню Геру. (Гера ненавидела Геракла, потому что её муж Зевс изменил ей с другой, чтобы родить его. Она не могла простить внебрачному сыну его происхождения.)

Желая отомстить Гераклу, Гера отправила его сражаться с чудовищной гидрой. Когда вопреки всем ожиданиям Геракл начал уничтожать чудовище, Гера послала огромного рака, чтобы тот атаковал героя и не дал ему победить. С некоторой посторонней помощью Геракл в конце концов победил и гидру, и рака.

Разъярённая Гера отправила рака на небо, чтобы показать Зевсу, что никогда не простит ему измены. В древних мифах богини иногда были ужасно злопамятными, и все с них угорали. В каждом Раке есть немного от Геры, а именно — неспособность оставить драму в прошлом.

Интересный пример Рака — принцесса Диана. Как известно, у принца Чарльза был давний роман с Камиллой Паркер-Боулз. Когда Диана наехала на мужа за это непотребство, принц Чарльз, по слухам, заявил: «Я отказываюсь быть единственным принцем Уэльским без любовницы».

Будь Диана Близнецами, она бы, скорее только, решила, что Чарльз — всё равно не бог весть какой красавчик, и нашла себе на стороне мужика посимпатичнее. Кто мешал ей спокойно притворяться прилежной женой, носить шмотки от Версаче и до конца своих дней жить во дворце?

Но поскольку Диана была Раком, она не могла смириться с изменой и отомстила Чарльзу и всему монаршему роду, втайне рассказав журналистам о том, как плохо с ней обошлась королевская семья. Впрочем, в этом была и хорошая сторона: отвергнутая мужем Диана включила Рака на полную и использовала своё положение для заботы об угнетённых.

Она водила своих детей из дворца в столовки для бездомных, встречалась с больными СПИДом, когда истерия вокруг них была на пике, и выступала против использования мин. Она нарушала табу, публично рассказывая о своих булимии, депрессии и страданиях, которые причинила ей измена Чарльза,— что немножко возродило у англичан и всех остальных веру в человечество.

Сезон Раков совпадает с началом лета. В это время года в прудах расцветают кувшинки. Настоящие лесные пруды — грязные и мутные омуты; кристально чистые озёра — плод человеческой фантазии. Но и в тинистых омутах распускаются прекрасные кувшинки.

Дорогие Раки: хватит талдычить о грязной воде! Смиритесь с тем, что жизнь не столь идеальна, как вам хочется, радуйтесь раскрывшимся цветам и не зацикливайтесь на плохом!

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