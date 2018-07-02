|Мы готовы воевать, Россия тоже. А кто еще? — журналист
|02.07.2018 12:01
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Что все должны понимать. Россия все свои деньги вкладывает в «Великую войну». Кремль уверен, что смогут победить.
Разведка Пентагона докладывает о том, что Китай и РФ уже скоро смогут иметь космические вооружения.
КНДР в обход договоренностей с Трампом продолжает наращивать ядерные вооружения.
Казалось бы, чем такие страны как РФ-Китай-КНДР, где большая часть жителей справляют нужду под кустом или в деревянных клозетах, могут навредить цивилизованному миру?
Запросто.
Если еще сюда включить Турцию и Иран, то возникает пул диктаторских стран, которые каждая на своем уровне может дестабилизировать обстановку и вести гибридную войну: гуманитарными, экономическими, военными, информационными, кибернетическими и другими методами.
Основная разница между цивилизацией и варварами это не технологии, они везде приблизительно одинаковые.
Основная разница это ценность отдельной человеческой жизни. Ту и проходит водораздел.
В авторитарных странах цена жизни близится к нулю на уровне нации, в демократических странах даже одна смерть может привести к революции
Поэтому считать что РФ не несет глобальной угрозы это неправильно.
Используя террористические атаки, подкуп, спонсирование через третьи лица праворадикальных организаций, убийства, проведение информационно-психологических операций, введение в информационное поле своих людей в политику и общественную жизнь, кибер атаки, экспортирование мигрантов и преступников, РФ способно провести такие дестабилизирующие процессы, какие демократические страны не смогут пережить без ужесточения внутренних противоречий.
А дальше — война. И в этой войне побеждают не те, кто имеет больше сил, средств и танков, а те, кто готов убить миллионы своих и чужих.
И вот вопрос. Мы готовы воевать. РФ готова воевать. А кто еще? Не защищаться, а воевать.
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