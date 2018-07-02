Указом президента РФ Владимира Путина запрет транзита украинских товаров через Россию в Казахстан и Кыргызстан продлен до 1 января 2019 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Транзит украинских товаров по территории России должен осуществляться только через Беларусь Фото: EPA В прежней редакции документ действовал до 30 июня 2018 года, внесенными правками эта дата заменена на 1 января 2019 года.Путин внес изменения в свой приказ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации". Документ устанавливает, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Украины через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси.Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Первоначально запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.Украина часто призывала Россию отменить ограничения на транзит в рамках ВТО. В феврале 2017 года Киев оспорил в ВТО запрет на транзит, но РФ заблокировала созыв арбитражной панели. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки через транзит января года казахстан Теги: война в украине