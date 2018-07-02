Указом президента РФ Владимира Путина запрет транзита украинских
товаров через Россию в Казахстан и Кыргызстан продлен до 1 января
2019 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Транзит украинских товаров по территории России должен
осуществляться только через Беларусь Фото: EPA В прежней редакции
документ действовал до 30 июня 2018 года, внесенными правками эта
дата заменена на 1 января 2019 года.Путин внес изменения в свой
приказ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению
экономической безопасности и национальных интересов РФ при
осуществлении международных транзитных перевозок грузов с
территории Украины на территорию Республики Казахстан или
Кыргызской Республики через территорию Российской
Федерации". Документ устанавливает, что транзитные
автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Украины через
российскую территорию осуществляются только с территории
Беларуси.Это решение руководства РФ стало реакцией на начало
действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между
Украиной и Европейским союзом. Первоначально запрет касался только
поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные
ограничения распространили на Кыргызстан.Украина часто
призывала Россию отменить ограничения на транзит в рамках ВТО.
В феврале 2017 года Киев оспорил в ВТО запрет на транзит,
но РФ заблокировала созыв арбитражной панели.
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