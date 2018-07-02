Полиция расследует гибель Ромки в Берегово как умышленное убийство

"Раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей где от ранения скончалась", - сообщает "Новости Закарпатья".

Женщине было около 30 лет. По словам местных цыган женщину убил кто-то "чужой".

Сейчас на месте происшествия работает местная и областная полиция.

Полиция Закарпатской области устанавливает лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. Правоохранители открыли уголовное производство по факту по статье "умышленное убийство".

"1 июля на линию" 102 "поступило сообщение об обнаружении обморочной женщины на одной из улиц Береговая. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Береговая обнаружены ранения", - сообщает пресс-служба полиции закарпатье.

Сейчас сотрудники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.

Напомним, 23 июня ночью в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане цыганской национальности. Один человек погиб. Полицейские затрималисимох ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.

По факту было открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.