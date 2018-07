Американский актер и шут Адам Сэндлер стал незапланированным участником фотосессии молодоженов, сообщает Корреспондент .

По информации издания, в Монреале пара позировала для свадебной фотосессии, когда голливудский актер проходил неподалеку.

Женщина по имени Алекс узнала проходившего мимо актера и помахала ему, после чего немного пообщалась.

"Мы сказали Сэндлеру, что мы его большие поклонники и любим его работу. А также мы посмотрели все его фильмы", - рассказал Кэвин.

После этого актер, по словам пары, решил также поучаствовать в фотосессии, позируя в красных шортах и футболке.

