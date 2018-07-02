Советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский руководитель будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона. Об этом сообщает со ссылкой на CBS News.

"Разговор будет проходить с глазу на глаз, следовательно, на самом деле никто из нас не знает, какие еще вопросы будут обсуждаться и как будет на них реагировать Трамп", - добавил он.

Как сообщал российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине.

Напомним, Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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