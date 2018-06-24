Вслед за Эрдоганом идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Haberturk.

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на внеочередных выборах.

После подсчета первых 22% бюллетеней он набирает около 58% голосов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Haberturk.

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