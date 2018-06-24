|Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
|24.06.2018 18:09
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Вслед за Эрдоганом идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Haberturk.
24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на внеочередных выборах.
После подсчета первых 22% бюллетеней он набирает около 58% голосов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сайтом Haberturk.
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