Несмотря на то, что информация из зоны боевых действий ныне поступает крайне дозировано, тем не менее, кое-какие выводы по обострению на том или ином участке сделать можно даже по отрывочным данным, пишет военный знаток передает

Стоит сказать, что в целом картина уже второй год позиционной войны меняется не отдельно - по-прежнему обстрелы и какие-то активные действия концентрируются буквально на нескольких точках - Авдеевская промка, Светлодарская дуга в широком смысле, Докучаевск и, конечно, Мариупольское направление.

Тут "артиллерийский пинг-понг" наиболее жесткий - линия фронта проходит далеко вне населенных пунктов, что позволяет использовать огневые средства обеим сторонам в полном объеме. Поэтому днем тут, как правило, широко используют 120-мм минометы, а ночью - калибры побольше.

Так, в официальных сводках от пресс-службы ООС и неофициальных - от "гибридов" за 20-21 июня фигурируют обстрелы таких населенных пунктов как Пикузы (Коминтерново) и Ужовка (Ленинское) Новоазовского района. По всей видимости, обстрелы носят демонстрационный характер и призваны несколько умерить пыл прежде только боевиков, которые в открытую обстреливают наши позиции.

Как это бывает на период ротации на передовую вывели и артиллерию полка НГУ "Азов" "не запрещенных минском калибров", что привело к увеличению потерь противника. Кроме того, в Сети появилось сразу несколько очень неплохого качества роликов с поражением опорных пунктов врага. Причем именно от "азовцев".















Сводка.нет - Новости Украины и Мира