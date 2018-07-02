По словам представителя президента в Верховной Раде, нардепа от Блока Петра Порошенко Ирины Луценко, отмена депутатской неприкосновенности – это "заговоренный вопрос", который нужно снять. Ирина Луценко: Давайте нашими чистыми руками уже на этой пленарной сессии 226 голосами предварительно одобрим эти изменения Фото: Ірина Луценко / Facebook Она напомнила, что 19 июня законопроект одобрил Конституционный Суд Украины."Давайте нашими чистыми руками уже на этой пленарной сессии 226 голосами предварительно одобрим эти изменения и уже на следующей сессии, как обещали, как обещала каждая депутатская часть и партия перед обществом, наконец снимем этот заговоренный вопрос", – заявила Луценко.Текущая сессия Верховной Рады должна завершиться 20 июля.Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 17 октября 2017 года.Согласно тексту документа, статью 80 Конституции предлагается изложить в такой редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Таким образом, Порошенко предлагает отменить норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.Законопроект предполагает отмену депутатской неприкосновенности с 2020 года.28 июня украинский президент заявил, что причин медлить с принятием закона нет, и призвал нардепов проголосовать за него.Луценко говорила, что парламент может принять закон о снятии депутатской неприкосновенности весной 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки луценко депутатской неприкосновенности уже что Теги: политика