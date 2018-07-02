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Ирина Луценко призвала принять в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности до парламентских каникул
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02.07.2018 12:15
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По словам представителя президента в Верховной Раде, нардепа от
Блока Петра Порошенко Ирины Луценко, отмена депутатской
неприкосновенности – это "заговоренный вопрос", который нужно
снять. Ирина Луценко: Давайте нашими чистыми руками уже на этой
пленарной сессии 226 голосами предварительно одобрим эти изменения
Фото: Ірина Луценко / Facebook Она напомнила, что 19 июня
законопроект одобрил Конституционный Суд Украины."Давайте нашими
чистыми руками уже на этой пленарной сессии 226 голосами
предварительно одобрим эти изменения и уже на следующей сессии, как
обещали, как обещала каждая депутатская часть и партия перед
обществом, наконец снимем этот заговоренный вопрос", – заявила
Луценко.Текущая сессия Верховной Рады должна завершиться 20
июля.Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду
законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 17
октября 2017 года.Согласно тексту документа, статью 80 Конституции
предлагается изложить в такой редакции: "Статья 80. Народные
депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты
голосования или высказывания в парламенте и его органах, за
исключением ответственности за оскорбление или клевету". Таким
образом, Порошенко предлагает отменить норму, согласно которой
депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности,
задержаны или арестованы без согласия парламента.Законопроект
предполагает отмену депутатской неприкосновенности с 2020 года.28
июня украинский президент заявил, что причин медлить с принятием
закона нет, и призвал нардепов проголосовать за него.Луценко
говорила, что парламент может принять закон о снятии депутатской
неприкосновенности весной 2019 года.
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