Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Соответствующие документы были обнародованы на официальном портале правовой информации.

По полученным данным, президент подписал документы 30 июня текущего года и они уже вступили в силу. Согласно указам, шестой танковый полк российской армии теперь носит название "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк теперь называется "гвардейским Нежинским".

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

"Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Помимо этого некоторым частям были присвоены наименования с названиями белорусских городов - 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк. В наименование одного из полков входит название столицы Польши - 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк.

Как сообщал svodka.net ранее, Российская Федерация провела масштабные военные учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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