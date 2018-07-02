|Синоптики рассказали, когда в Украину вернется лето
|02.07.2018 12:20
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К концу недели на всей территории Украины потеплеет. Установится сухая и ясная погода. Об этом сообщили в “Укргидрометцентре”.
"Уже завтра в южных областях осадков не будет и температура воздуха прогреется до 28 градусов, потеплеет и на востоке. Прохладнее будет на севере и западе - до 22 градусов", - отметили синоптики.
В "Укргидрометцентре" добавили, что послезавтра осадков не ожидается уже на всей территории Украины за исключением севера страны. Там будет также прохладнее - до 22 градусов, а на остальной территории 21-26 градусов тепла.
После этого осадки отступят и будет удерживаться теплая погода с температурой 22-27 градусов днем и 13-17 градусов - ночью. К концу недели потеплеет на всей территории страны.
Напомним, по состоянию на 2 июля, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях.