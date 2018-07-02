К концу недели на всей территории Украины потеплеет. Установится сухая и ясная погода. Об этом сообщили в “Укргидрометцентре”.

"Уже завтра в южных областях осадков не будет и температура воздуха прогреется до 28 градусов, потеплеет и на востоке. Прохладнее будет на севере и западе - до 22 градусов", - отметили синоптики.

В "Укргидрометцентре" добавили, что послезавтра осадков не ожидается уже на всей территории Украины за исключением севера страны. Там будет также прохладнее - до 22 градусов, а на остальной территории 21-26 градусов тепла.

После этого осадки отступят и будет удерживаться теплая погода с температурой 22-27 градусов днем и 13-17 градусов - ночью. К концу недели потеплеет на всей территории страны.

Напомним, по состоянию на 2 июля, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира