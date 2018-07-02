Посол Украины в Канаде опубликовал видеокадры, на которых смена почетного караула у Парламента в Оттаве проходит под украинскую песню "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...". Кадры были сделаны в столице Канады 1 июля, в День независимости страны. Исполнил композицию оркестр Церемониальной Гвардии вооруженных сил Канады.

"Это видео должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Оттава. Смена почетного караула у Парламента под наше "...щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - так подписал опубликованное видео дипломат на своей странице в , передает

Кроме того, в соцсети искренне поздравил Канаду с праздником.















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