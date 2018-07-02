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Гройсман о премиях сотрудникам НАК "Нафтогаз": Если меня не услышали - буду действовать по-другому
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02.07.2018 12:23
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что набсовет НАК
"Нафтогаз України" пока не ответил на его обращение относительно
высоких премий сотрудникам компании за победу над "Газпромом" в
Стокгольмском арбитраже. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Гройсман намерен искать инструменты, чтобы
повлиять на ситуацию с выплатой высоких премий сотрудникам НАК
"Нафтогаз України" Фото: kmu.gov.ua "Я уже написал письмо-обращение
в наблюдательный совет НАК, где объяснил, что очень обеспокоен
таким размером премий. Жду официального ответа, и после того буду
определяться, что с этим делать. Если меня услышали – это одно
дело, если не услышали – буду действовать по-другому", –
отметил Гройсман.Отвечая на вопрос, есть ли у него инструменты,
чтобы повлиять на эту ситуацию, премьер-министр сказал, что будет
их искать.28 февраля 2018 года Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу". "Газпром" обжаловал оба решения
арбитража.Наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить
41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн. На
данный момент выплачены $21 млн. Остальную часть выплатят только
после того, как будут получены деньги от "Газпрома".По
информации ZN.UA, глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев
получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор – 158
млн грн ($6 млн).
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