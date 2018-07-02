Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что набсовет НАК "Нафтогаз України" пока не ответил на его обращение относительно высоких премий сотрудникам компании за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман намерен искать инструменты, чтобы повлиять на ситуацию с выплатой высоких премий сотрудникам НАК "Нафтогаз України" Фото: kmu.gov.ua "Я уже написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК, где объяснил, что очень обеспокоен таким размером премий. Жду официального ответа, и после того буду определяться, что с этим делать. Если меня услышали – это одно дело, если не услышали – буду действовать по-другому", – отметил Гройсман.Отвечая на вопрос, есть ли у него инструменты, чтобы повлиять на эту ситуацию, премьер-министр сказал, что будет их искать.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу". "Газпром" обжаловал оба решения арбитража.Наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн. На данный момент выплачены $21 млн. Остальную часть выплатят только после того, как будут получены деньги от "Газпрома".По информации ZN.UA, глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор – 158 млн грн ($6 млн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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