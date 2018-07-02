Украинский пловец установил мировой рекорд Предыдущий рекорд держался девять лет Украинский пловец Андрей Говоров на соревнованиях в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Андрій Говоров Фото: bdzhola.com Украинец показал время 22,27 секунды, что на 0,16 секунды меньше прежнего мирового рекорда - по 22,43 проплыл испанец Рафаэль Муньос в 2009 году, - сообщает XSport. Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем: Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018) Рафаэль Муньос, Испания, 22.43, (2009); Роланд Шойман, ЮАР, 22.96 (2005) Роланд Шойман, ЮАР, 23.01 (2005) Ян Крокер, США, 23.30 (2004). Отметим, что 50 метров баттерфляем не является олимпийской дистанцией. 25 июля 2017 Говоров завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен финишировал с результатом 22,84 с. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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