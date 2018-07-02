В Греции Национальная метеослужба объявила «красное предупреждение» из-за проливных дождей и ураганов, которые началась в понедельник. По информации службы, непогода продлится до пятницы.

В течение вторника уровень осадков почти на всей территории страны превысил 50 см, передает со ссылкой на .

Многие дома и дороги затоплены. На побережье Греции из-за шторма в море снесло несколько автомобилей.

Сильно пострадал приморский город Мандро, который и в прошлом году претерпел разрушения и жертвы из-за сильных наводнений.

Значительные ливни прошли и в центральной Греции.

В районе хитрец реки вышли из берегов. В результате наводнений затоплены около 30 домов, местные дороги. Для помощи пострадавшим было задействовано 17 спецавтомобилей спасательных служб и 40 человек личного состава.

Наводнения зафиксированы также в городе Лариса. Сильные дожди превратили улицы полуострова Халкидики в реки.

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