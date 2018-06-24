В январе-мае 2018 года в Украине произведено на 2,6% больше шоколадных конфет, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

В частности, по данным Госстатистики, за пять месяцев текущего года производители изготовили 20 тысяч тонн шоколадных конфет, что на 2,6% больше, чем в январе-мае 2017 года.

Производство же кондитерских изделий из сахара с содержанием какао уменьшилось на 5,4% до 25 тысяч тонн.

Вместе с тем, производство резинок, фруктового желе и фруктовой пасты в виде кондитерских изделий из сахара (кроме жевательной резинки) выросло на 9,7% до 17,8 тысяч тонн, а карамели, тоффи (ириса) и аналогичных сладостей — на 0,8% до 29,9 тысяч тонн.

Напомним, в январе-мае 2018 года Украина увеличила производство колбасы на 5,2% по сравнению с январем-маем прошлого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира