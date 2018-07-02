Представители организации осудили "бесчеловечную политику и закрытые порты в Италии и Мальте"

Лодка "Open Arms", который принадлежит испанской благотворительной организации "Proactiva Open Arms", сообщил, что поздно в субботу он направился в Барселону после получения предложения от мэра города Ади круга, - сообщает Reuters.

Представители организации осудили "бесчеловечную политику и закрытые порты в Италии и Мальте" и сообщили, что судно прибудет в Барселону в среду.

В подобной ситуации 11 июня Испания предложила принять другой благотворительный спасательный корабль "Aquaris", на борту которого находились 629 мигрантов.

Напомним, глава МВД Италии сообщил, что итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасают мигрантов.

Напомним, у берегов Ливии перевернулся и затонул лодка с 120 мигрантами, в результате чего три человека погибли, еще около 100 считаются пропавшими без вести, между них двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Добавим, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море.