С начала суток подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает

“С начала этих суток и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. В частности враг применил против наших защитников гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие близко Водяного, Гнутового и Широкиного”, - сказал Мотузяник.

Как уточнил он, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали.

С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет. В то же время, разведка сообщила, что за прошедшие сутки один оккупант погиб, а еще один — ранен.

Напомним, 1 июля боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

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