Бизнесмену Аррону Бэнксу, который финансировал кампанию по выходу Великобритании, во время встреч с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко предлагали заключить сделки по приобретению золотодобывающих предприятий, пишет издание The Times. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти Британии расследуют связи Бэнкса с РФ Фото: ЕРА В распоряжении агентства оказались электронные письма, в которых содержится информация о встречах Бэнкса с послом России в Лондоне Александром Яковенко. Ранее было известно, что бизнесмену предлагали вложить деньги в покупку шести золотых рудников в Сибири, с тем чтобы объединить их в одно предприятие, а в результате получить доход в несколько миллиардов долларов.По данным The Times, Бэнксу предлагали еще две сделки: приобрести золотодобывающее предприятие в Гвинее и получить долю при приватизации Alrosa, подконтрольной государству российской компании, одного из крупнейших в мире производителей алмазов.Бэнкс утверждает, что не участвовал ни в одной из этих сделок. Однако, как отмечает газета, инвестиционный фонд, частично принадлежащий его деловому партнеру Джиму Меллону, получил долю в Alrosa по цене ниже рыночного курса.В ноябре 2017 года избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении Бэнкса с целью установить происхождение средств, которые бизнесмен и его фирма вложили в Brexit.Предприниматель женат на россиянке Екатерине Падериной.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры ЕС и Соединенного Королевства по Brexit. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву). Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года великобритании бэнкса times его Теги: мир