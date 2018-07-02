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В Британии расследуют "российские связи" спонсора кампании в поддержку Brexit
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02.07.2018 12:39
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Бизнесмену Аррону Бэнксу, который финансировал кампанию по выходу
Великобритании, во время встреч с послом РФ в Лондоне Александром
Яковенко предлагали заключить сделки по приобретению
золотодобывающих предприятий, пишет издание The Times. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Власти Британии
расследуют связи Бэнкса с РФ Фото: ЕРА В распоряжении агентства
оказались электронные письма, в которых содержится информация о
встречах Бэнкса с послом России в Лондоне Александром
Яковенко. Ранее было известно, что бизнесмену
предлагали вложить деньги в покупку шести золотых рудников в
Сибири, с тем чтобы объединить их в одно предприятие, а в
результате получить доход в несколько миллиардов долларов.По данным
The Times, Бэнксу предлагали еще две сделки: приобрести
золотодобывающее предприятие в Гвинее и получить долю при
приватизации Alrosa, подконтрольной государству российской
компании, одного из крупнейших в мире производителей алмазов.Бэнкс
утверждает, что не участвовал ни в одной из этих сделок. Однако,
как отмечает газета, инвестиционный фонд, частично принадлежащий
его деловому партнеру Джиму Меллону, получил долю в Alrosa по
цене ниже рыночного курса.В ноябре 2017 года избирательная комиссия
Великобритании начала расследование в отношении Бэнкса с целью
установить происхождение средств, которые бизнесмен и его фирма
вложили в Brexit.Предприниматель женат на россиянке Екатерине
Падериной.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23
июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев
проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели
остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из
ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два
года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры ЕС и
Соединенного Королевства по Brexit. Выход Великобритании из ЕС
запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени
(30 марта в 1.00 по Киеву). Переходный период, во время которого
будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020
года.
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