|Путин присвоил частям своей армии имена украинских городов
|02.07.2018 12:39
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381-й гвардейский артиллерийский "Варшавский полк" назван в честь столицы Польши6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", а сто шестьдесят третьей танковый полк - "гвардейский Нежинский".
Фото: reuters.com
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целого ряда частей российской армии 30 июня - и они уже вступили в силу, сообщает РБК.
В указах сказано, что почетные наименования присвоено различным частям "с целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу".
Названия украинских городов включено в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы т.н. "Великой Отечественной войны".
В частности, почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позже был создан 68-й полк, "в ознаменование одержанной победы и награды в боях за освобождение города Житомир".
Такой приказ подписал еще высший главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.
Одновременно с этим ряде частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси - Витебская (девяностые гвардейская танковая Витебск-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й механизированный Слонимского-Померанский полк).
381-й гвардейский артиллерийский "Варшавский полк" назван в честь столицы Польши.
Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинською, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицкой-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровск.
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