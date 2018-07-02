381-й гвардейский артиллерийский "Варшавский полк" назван в честь столицы Польши

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целого ряда частей российской армии 30 июня - и они уже вступили в силу, сообщает РБК.

В указах сказано, что почетные наименования присвоено различным частям "с целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу".

Названия украинских городов включено в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы т.н. "Великой Отечественной войны".

В частности, почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позже был создан 68-й полк, "в ознаменование одержанной победы и награды в боях за освобождение города Житомир".

Такой приказ подписал еще высший главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Одновременно с этим ряде частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси - Витебская (девяностые гвардейская танковая Витебск-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й механизированный Слонимского-Померанский полк).

381-й гвардейский артиллерийский "Варшавский полк" назван в честь столицы Польши.

Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинською, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицкой-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровск.