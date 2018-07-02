Пограничники Харьковского отряда помешали незаконному вывозу в РФ кортика и более 130 банкнот 1917-1922 годов выпуска. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает

“При осуществлении мер контроля в личных вещах мужчины правоохранители зафиксировали наличие общевойскового кортика ЗИК-57 образца 1945 года и 133 банкноты разного номинала 1917-1922 годов выпуска, которые вероятно представляют историко-культурную ценность”, — говорится в сообщении.

Пограничники Харьковского отряда получили предыдущую информацию от СБУ. Затем правоохранители вместе с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который пытался переместить через границу в Российскую Федерацию багаж, который вероятно представляет историческую и культурную ценность.

Как отмечается, 1 июля в пункт пропуска “Гоптовка” на Харьковщине, прибыл автомобиль Nissan украинской регистрации под управлением 52-летнего соотечественника. При осуществлении мер контроля в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили холодное оружие 1945 выпуска и более 130 денежных знаков не менее трех государственных образований, существовавших на территории современной Украины на протяжении 1917-1922 годов.

В данный момент кортик и банкноты изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам. Продолжается экспертиза.

Как сообщал , 1 июля пограничники задержали иностранца, который пытался вывезти три старинныХ банкноты царской России: “Три рубля” 1905 г.в., “Десять рублей” 1909 г.в. и “500 рублей” 1912 г.в.

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