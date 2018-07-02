Особое приветствие, или С чего начались "страстные" поцелуи Брежнева По теме: Еще со времен Киевской Руси троекратный поцелуй начали считать традиционным проявлением симпатии к гостю. На некоторое время такой вариант дружелюбного приветствия был забыт, но Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев стал тем, кто взял на себя ответственность возобновить вышеупомянутую традицию. Поцелуи советского лидера запомнились многим политикам и вошли в историю, пишет со ссылкой на . Леонид Брежнев охотно целовал не только коллег, но и других зарубежных гостей, которые воспринимали такую традицию очень неоднозначно. Некоторые старались избегать такой участи, другие с радостью принимали этот обряд приветствия, а единицы навсегда запомнили первую встречу с советским Генсеком. Впервые Брежнев подарил дружеский поцелуй коллеге из Палестины Ясиру Арафату, который наведался в Москву в 1968. В то время Генсек занимал свой пост уже четвертый год и был крайне благоприятно настроен к зарубежному гостю. С этого момента и стартовала удивительная история фирменных поцелуев политика. Первый троекратный поцелуй в исполнении Брежнева оказался успешным, а вот следующий обернулся неприятностью для лидера Югославии. Когда президент СССР решил проявить свою симпатию к Иосифу Тито, он не рассчитал свои силы и ранил коллегу. Очевидцы отметили, что после поцелуя у Тито неожиданно лопнула губа и даже показалась кровь. Знаменитым стало троекратное приветствие Брежнева с Эрихом Хоннекером, которое послужило началом для дружбы между СССР и ГДР. Именно этот поцелуй решил увековечить на Берлинской стене художник из Дмитрий Врубель, оставшийся жить в Берлине. Однако Брежнев целовал не только мужчин-коллег, но и женщин, а самым известным таким приветствием стал поцелуй с Индирой Ганди. Это проявление дружественных чувств очень тронуло премьер-министра Индии, следовательно она разместила фото этого события в своих апартаментах. Среди тех, кто отказался целоваться с Генсеком, оказались Фидель Кастро и Маргарет Тэтчер. Кубинский революционер попросту не выпускал изо рта сигару во время прилета в СССР, поскольку боялся, что на родине его репутация даст трещину. Маргарет Тэтчер, занимавшая пост британского премьера, ловко увернулась от губ Брежнева, а вот глава Румынии Николае Чаушеску решительно и прямо отказался от такого приветствия. Неоднозначные чувства по поводу приветственных поцелуев советского лидера возникали и у его соратников, а также народа. Однако после смерти Генсека его традиция не ушла в обморок, поскольку ее решил сохранить Михаил Горбачев, поцеловавшись с Эрихом Хонеккером в 1986.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура поцелуй брежнева брежнев время ссср Теги: общество