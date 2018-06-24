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Ирина Шейк уже обсуждает с любимым брачный контракт
24.06.2018 18:12
Ирина Шейк уже обсуждает с любимым брачный контракт
rs_634x912-160624130109-rs_634x912-160308182036-634-bradley-cooper-irina-shayk-paris-ms_-030816Ирина Шейк не любит афишировать личную жизньНо всем уже давно известно, что после последних серьезных отношений с Криштиану, у модели сейчас новая любовь. Хотя Шейк и пытается скрывать это.

Сейчас Ирина активно строит отношения с актером Брэдли КуперомИнсайдеры сообщают, что пара очень счастлива и у них все серьезно. По их словам, Ирина и Брэдли уже обсудили даже условия брачного контракта и согласовали количество детей.

Кроме того, влюбленные уже обсудили свои путешествия на ближайшее праздники.

«Они планируют поехать отдыхать в тропики вместе со своими семьями и близкими друзьями, — рассказал инсайдер.

Известно, что Брэдли Купер работает режиссером над римейком «Звезда родилась» с Леди Гага в главной ролиИрина же принимает участь в модных показах  и Брэдли очень серьезно относится к ее карьере.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro.

Также, писали о то, что Брэдли Купер 10 лет страдал от пристрастия к наркотикам.

Кроме того, была информация о том, что  Купер боится стать лысым и пьет таблетки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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