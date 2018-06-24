Шейк

не

любит

афишировать

личную

жизнь

Но

всем

уже

давно

известно

что

после

последних

серьезных

отношений

с

Криштиану

у

модели

сейчас

новая

любовь

Хотя

Шейк

и

пытается

скрывать

это

Сейчас Ирина активно строит отношения с актером Брэдли Купером. Инсайдеры сообщают, что пара очень счастлива и у них все серьезно. По их словам, Ирина и Брэдли уже обсудили даже условия брачного контракта и согласовали количество детей.

Кроме того, влюбленные уже обсудили свои путешествия на ближайшее праздники.

«Они планируют поехать отдыхать в тропики вместе со своими семьями и близкими друзьями, — рассказал инсайдер.

Известно, что Брэдли Купер работает режиссером над римейком «Звезда родилась» с Леди Гага в главной роли. Ирина же принимает участь в модных показах и Брэдли очень серьезно относится к ее карьере.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro.

Также, писали о то, что Брэдли Купер 10 лет страдал от пристрастия к наркотикам.

Кроме того, была информация о том, что Купер боится стать лысым и пьет таблетки.

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