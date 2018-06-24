|Ирина Шейк уже обсуждает с любимым брачный контракт
|24.06.2018 18:12
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Ирина Шейк не любит афишировать личную жизнь. Но всем уже давно известно, что после последних серьезных отношений с Криштиану, у модели сейчас новая любовь. Хотя Шейк и пытается скрывать это.
Сейчас Ирина активно строит отношения с актером Брэдли Купером. Инсайдеры сообщают, что пара очень счастлива и у них все серьезно. По их словам, Ирина и Брэдли уже обсудили даже условия брачного контракта и согласовали количество детей.
Кроме того, влюбленные уже обсудили свои путешествия на ближайшее праздники.
«Они планируют поехать отдыхать в тропики вместе со своими семьями и близкими друзьями, — рассказал инсайдер.
Известно, что Брэдли Купер работает режиссером над римейком «Звезда родилась» с Леди Гага в главной роли. Ирина же принимает участь в модных показах и Брэдли очень серьезно относится к ее карьере.
Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro.
Также, писали о то, что Брэдли Купер 10 лет страдал от пристрастия к наркотикам.
Кроме того, была информация о том, что Купер боится стать лысым и пьет таблетки.