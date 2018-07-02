Мужчина работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР"

Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.

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МВД Украины

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# Нацгвардия: На выезде из Мариуполя задержали "прокурора" "ДНР"

Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой ДНР.

Свои действия он объясняет Нацполиции.

10:20 AM - Jul 2, 2018

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Как сообщал iPress.ua, в кафе Мариуполя работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом. У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга.

Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы".

Также, власть кафе "RedCups" заявляет, что в заведение службовциприйшлы в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивность