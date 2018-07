В Мариуполе задержали "прокурора" оккупированного Донецкая Мужчина работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР" На выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого "прокурора" оккупированных районов Донецкой области. Фото: скриншот з видео Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции. View image on Twitter View image on Twitter МВД Украины ✔ @MVS_UA # Нацгвардия: На выезде из Мариуполя задержали "прокурора" "ДНР" Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой ДНР. Свои действия он объясняет Нацполиции. 10:20 AM - Jul 2, 2018 85 63 people are talking about this Twitter Ads info and privacy Как сообщал iPress.ua, в кафе Мариуполя работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом. У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга. Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы". Также, власть кафе "RedCups" заявляет, что в заведение службовциприйшлы в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивность Сводка.нет - Новости Украины и Мира



