|В Мариуполе задержали "прокурора" оккупированного Донецкая
|02.07.2018 12:47
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Мужчина работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР"На выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого "прокурора" оккупированных районов Донецкой области.
Фото: скриншот з видео
Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.
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МВД Украины
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# Нацгвардия: На выезде из Мариуполя задержали "прокурора" "ДНР"
Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой ДНР.
Свои действия он объясняет Нацполиции.
10:20 AM - Jul 2, 2018
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Как сообщал iPress.ua, в кафе Мариуполя работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом. У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга.
Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы".
Также, власть кафе "RedCups" заявляет, что в заведение службовциприйшлы в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивность
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