Украина готова принять любую дорожную карту по визита омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ. Об этом во время брифинга заявила Уполномоченный ВР по правам человека Лариса Денисова, передает корреспондент

"Я буду настаивать, чтобы российская сторона сделала любую дорожную карту по визитам. Чтобы (было - ред.) предложение, которое именно ими было поддержано на условиях взаимности, синхронности и зеркальности посещать граждан (РФ - ред.), которые содержатся на наших территориях, и я думаю, что я смогу проверить, в каких условиях содержатся наши политзаключенные", - сообщила Л.Денисова.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

Напомним, Денисова планирует в понедельник встретиться с послами ЕС и проинформировать их о ситуации с украинцами, содержащимися в России.

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