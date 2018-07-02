Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова после безуспешных попыток посетить удерживаемых в российских тюрьмах украинцев вернулась в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В понедельник, 2 июля, омбудсмен прибыла на заседание Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Она отметила, что планирует дать брифинг по итогам своей поездки в Россию.

Кроме этого, сегодня Денисова планирует встретиться с послами стран Европейского Союза в Украине, чтобы проинформировать их о ситуации с ее недопуском к украинским гражданам, которых удерживают в РФ и на оккупированных территориях.

Политзаключенные – граждане Украины, удерживаемые в России и в оккупированном Крыму, чувствуют, что Киев борется за них, заявила 2 июля на согласительном совете в Верховной Раде украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Ключевой целью моей поездки в Россию было убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута. Потому что я знаю сообщения наших граждан, которых удерживают в тюрьмах Российской Федерации и в Крыму, что они это слышат. Мы боремся и поборем", – заявила Денисова.

Она добавила, что продолжает работу по созданию дорожной карты посещения украинских политзаключенных.

"У нас голодают четверо… Я буду добиваться, чтобы ко всем допустили", – сказала Денисова.

Она также подчеркнула, что доступ российского омбудсмена Татьяны Москальковой к гражданам России, которые находятся в украинских тюрьмах, будет осуществляться только "на принципах зеркальности".

9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.

13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.

В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.

Голодовку держат политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих, Эмир-Усеин Куку.

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