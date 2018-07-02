Сухая и ясная погода установится на всей территории Украины уже к концу недели, сообщает УНН .

"Уже завтра в южных областях осадков не будет и температура воздуха прогреется до 28 градусов, потеплеет и на востоке. Прохладнее будет на севере и западе - до 22 градусов" - добавили синоптики.

Синоптики добавили, что послезавтра осадков не ожидается уже на всей территории Украины за исключением севера страны. Там будет также прохладнее - до 22 градусов, а на остальной территории 21-26 градусов тепла.

После этого осадки отступят и будет удерживаться теплая погода с температурой 22-27 градусов днем и 13-17 градусов - ночью. А к концу недели потеплеет на всей территории страны.

Как сообщал svodka.net ранее, 28 июня 144 населенных пункта в пяти областях Украины лишились электроэнергии в связи с непогодой, в том числе с дождем и порывами ветра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира