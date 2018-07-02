Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат члена

Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Енсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами, - говорится в статье "Нож в спину "от Орбана Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС".

Это письмо было отправлено через три дня после украинского-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативной требования о возврате к старой языковой системы в образовании. Там наконец согласились с выводами "венецианки": статью 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам - конечно же, в консультации с представителями этих меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины.

Однако через несколько дней в письме венгерское МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции. Запрос "Европейской правды" в МИД и в посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.

Не исключено, что конфликт с Украиной стал для Венгрии инструментом в решении другой проблемы - в борьбе за внимание президента США Дональда Трампа. Венгерское вето на сотрудничество с Украиной в НАТО уже помогло Орбану достичь своей цели.

Вашингтон прервал негласную "запрет" на прямое общение с одиозным руководителем Венгрии: Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, но целью венгерского премьера была личная встреча с президентом США, Белый дом до сих пор ее не подтвердил.

Напомним, венгерское правительство не требует от Украины безусловной отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании, но подчеркивает выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.