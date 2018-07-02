Сегодня утром в Одессу прибыл очередной борт с ранеными на Донбассе бойцами. Об этом корреспонденту сообщил волонтер Андрей Танцюра.

"Встретили борт. Всего 13 бойцов, трое в тяжелом состоянии", - отметил волонтер.

Раненых сразу доставили в военный клинический госпиталь Южного региона. Сейчас волонтерами объявлено о сборе средств для закупки необходимых медицинских препаратов.

Как сообщал боевики 1 июля совершили 25 обстрелов позиций украинских военных, потерь между украинских военнослужащих нет.

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