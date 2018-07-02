|Борт с ранеными на Донбассе бойцами прибыл в Одессу
|02.07.2018 12:58
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Сегодня утром в Одессу прибыл очередной борт с ранеными на Донбассе бойцами. Об этом корреспонденту сообщил волонтер Андрей Танцюра.
"Встретили борт. Всего 13 бойцов, трое в тяжелом состоянии", - отметил волонтер.
Раненых сразу доставили в военный клинический госпиталь Южного региона. Сейчас волонтерами объявлено о сборе средств для закупки необходимых медицинских препаратов.
Как сообщал боевики 1 июля совершили 25 обстрелов позиций украинских военных, потерь между украинских военнослужащих нет.
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